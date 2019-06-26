Рябков указал, что РФ предлагает участникам СВПД ряд схем для сохранения сделки

Россия предлагает участникам «ядерной сделки» с Ираном разные схемы для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий, рассказал заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков РИА Новости 26 июня.

«Мы предлагаем, я говорю это ответственно, разные модели как можно было бы эти отрезки в предстоящие дни, включая само заседание комиссии и что за ним последует, пройти с минимальным ущербом для СВПД. Есть некоторые схемы, мы их предлагаем и иранцам и другим участникам СВПД», — указал дипломат.

К тому же, Москва призывает всех задействованных лиц к сдержанности, в частности европейцев, которые «в последнее время несколько повышают голос на иранцев, что не помогает делу». Рябков отказался делать какие либо прогнозы по данному поводу, так как решения принимают «в очень высоких кабинетах».

8 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Тегеран оповестил об этом Россию, Францию, Германию, Великобританию и Китай. Он отметил, что решение не значит «конец для ядерной сделки».

В 2018 Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.