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9:23   26 Июня 2019
Россия

Актер Валерий Харченко умер на 82-м году жизни

Актер Валерий Харченко умер на 82-м году жизни

Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко умер на 82-м году жизни. Он внезапно почувствовал себя плохо накануне, 25 июня. Супруга актера вызвала скорую, но врачи не смогли спасти Харченко.

Причина смерти неизвестна, однако, по некоторым данным, Харченко долгое время боролся с серьезными заболеваниями. В последние годы он жил в доме ветеранов кино.

Харченко окончил ВГИК в 1971 году. Принимал участие в съемках нескольких фильмов, в том числе работал с Андреем Тарковским. Как актер успел сняться в фильмах  «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память».

В 2002 году Харченко был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». 

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Автор: Виктория Разумовская
#культура #общество #актер #харченко

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