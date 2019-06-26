Свыше 35 тысяч людей захотели поучаствовать в петербургском конкурсе управленцев

Первый этап конкурса «Мой город — мои возможности» в Санкт-Петербурге завершился. В пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщили, что более 35 тысяч людей подали заявки на участие.

Глава комитета Юлия Аблей отметила, что две трети желающих являются петербуржцами, остальные же — это представители других регионов и даже иностранцы. Большинство заявок получено от мужчин.

«Почти половина участников моложе 35 лет», — добавили в сообщении.

Согласно правилам, на первом этапе управленческого конкурса желающие должны были направить анкету, подготовить эссе по развитию Северной столицы и предложить социальный проект, который необходимо реализовать в короткие сроки. К тому же, до 8 июля зарегистрировавшиеся должны предоставить видео-интервью, где они рассказывают о добром деле, которое они сделали, и почему они выбрали именно его.

Помимо этого, участники пройдут тестирование, чтобы выявить собственный потенциал в управленческой сфере. Результаты дистанционного этапа будут известны уже 15 июля, тогда определят 500 полуфиналистов. Финал состоится в августе, на нем выберут 100 победителей.

Конкурс «Мой город — мои возможности» стартовал 29 мая. Его организовало петербургское правительство при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уверен, что событие позволит молодым и опытным профессионалам реализовать возможности и амбиции.

Стоит отметить, что финалисты еще одного управленческого конкурса — «Лидеры России» — смогут пройти сразу в финал петербургского проекта. Победители также станут участниками программы наставничества.