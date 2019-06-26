Экс-главу Сахалинской области Хорошавина перевели в колонию строгого режима

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который отбывает наказание за взяточничество, этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН 26 июня.

«Хорошавина в понедельник отправили в колонию строгого режима Хабаровского края», — сказал собеседник.

Адвокат экс-главы Евгений Балабас утверждает, что его не информировали о переводе Хорошавина из СИЗО Южно-Сахалинска.

В феврале прошлого года городской суд Южно-Сахалинска постановил, что Хорошавин виновен в коррупции. Ему назначили наказание в виде колонии строгого режима на срок 13 лет, а также штраф полмиллиарда рублей. Соучастники — бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин и экс-советник губернатора Андрей Икрамов — также отправились в колонии строгого режима и обязаны выплатить штрафы.

В мае бывших подчиненных Хорошавина перевели в разные колонии Хабаровского края.

До отправки экс-губернатор ознакомился с новым уголовным делом, в котором он стал фигурантом. Делопроизводство касается взяточничества во время выборов в городскую думу региона осенью 2014 года. Размер материалов — более 100 томов. Защита ожидает, что рассмотрение начнется этим летом.