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8:15   26 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

Военнослужащий, которого госпитализировали из-за взрывов и пожара на воинской части у города Арысь на юге Казахстана, умер в больнице, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел республики Нурсултан Нурахметов 26 июня.

«По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло», — добавил он.

Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

Утром 24 июня в воинской части произошел пожар, который привел к разрыву боеприпасов. Военный объект находится рядом с южным городом Арысь, население которого составляет 44,3 тысячи человек. В регионе объявлено чрезвычайное положение, населенный пункт эвакуировали.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил главам министерств обороны и внутренних дел, а также главе Туркестанской области в срочном порядке принять необходимые меры для ликвидации последствий разрывов снарядов, которые находятся в горящей части. К тому же, он распорядился выяснить причины инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, а на место выехал глава Казахстана. Согласно последним данным, умерли двое военных и один гражданский, госпитализировали 45 пострадавших.

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Автор: Анна Манц
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