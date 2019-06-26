Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 35 тысяч людей захотели поучаствовать в петербургском конкурсе управленцев

Свыше 35 тысяч людей захотели поучаствовать в петербургском конкурсе управленцев

 Экс-главу Сахалинской области Хорошавина перевели в колонию строгого режима

Экс-главу Сахалинской области Хорошавина перевели в колонию строгого режима
Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

 Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков
Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ, сообщают СМИ

Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ, сообщают СМИ

 Российские вузы вошли в Шанхайский предметный рейтинг ARWU

Российские вузы вошли в Шанхайский предметный рейтинг ARWU
Свыше 35 тысяч людей захотели поучаствовать в петербургском конкурсе управленцев

Свыше 35 тысяч людей захотели поучаствовать в петербургском конкурсе управленцев

 Экс-главу Сахалинской области Хорошавина перевели в колонию строгого режима

Экс-главу Сахалинской области Хорошавина перевели в колонию строгого режима
Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

 Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков
Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ, сообщают СМИ

Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ, сообщают СМИ

 Российские вузы вошли в Шанхайский предметный рейтинг ARWU

Российские вузы вошли в Шанхайский предметный рейтинг ARWU
7:55   26 Июня 2019
Россия

Попова рассказала о росте числа инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ

Попова рассказала о росте числа инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ

Число инфекционных больных, выявленных при пересечении границы РФ, за последние пять лет выросло втрое. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач России уточнила, что данная статистика связана с улучшением качества диагностики и нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире.

Так, в 2014 году было выявлено чуть более тысячи заболевших. В минувшем году - около трех тысяч.

Попова отметила, что в пунктах пропуска через госграницу сотрудники Роспотребнадзора досматривают около 30-40 миллионов человек. В 2018 году их было более 41 миллиона.

Всего за семь лет Роспотребнадзор зафиксировал более тысячи случаев лихорадки Денге, 728 случаев малярии, 23 случая лихорадки Зика и пять случаев лихорадки Чикунгунья. Ни один из случаев не имел последующего развития в стране, отметила Попова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#роспотребнадзор #попова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...