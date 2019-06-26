Попова рассказала о росте числа инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ

Число инфекционных больных, выявленных при пересечении границы РФ, за последние пять лет выросло втрое. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач России уточнила, что данная статистика связана с улучшением качества диагностики и нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире.

Так, в 2014 году было выявлено чуть более тысячи заболевших. В минувшем году - около трех тысяч.

Попова отметила, что в пунктах пропуска через госграницу сотрудники Роспотребнадзора досматривают около 30-40 миллионов человек. В 2018 году их было более 41 миллиона.

Всего за семь лет Роспотребнадзор зафиксировал более тысячи случаев лихорадки Денге, 728 случаев малярии, 23 случая лихорадки Зика и пять случаев лихорадки Чикунгунья. Ни один из случаев не имел последующего развития в стране, отметила Попова.