Приморские депутаты приняли закон о переименовании администрации края

Приморские депутаты в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство.

Ранее власти региона сообщали, что администрация Приморского края будет преобразована в правительство к январю 2020 года. На данный момент сформирован и утвержден проект состава правительства. Ожидается, что будет проведена оптимизация за счет слияния смежных ведомств.

В краевой администрации сообщили, что инициированный губернатором Олегом Кожемяко закон принят в трех чтениях единогласно.

Проект закона представила парламентариям первый вице-губернатор Вера Щербина. По ее словам, министерствами станут крупные органы исполнительной власти, которые имеют под собой сеть бюджетных учреждений. Чиновник заявила, что на реформирование не потребуется дополнительных финансовых ресурсов.

В минувшем году центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток.