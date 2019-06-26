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7:39   26 Июня 2019
Россия

Приморские депутаты приняли закон о переименовании администрации края

Приморские депутаты приняли закон о переименовании администрации края

Приморские депутаты в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство.

Ранее власти региона сообщали, что администрация Приморского края будет преобразована в правительство к январю 2020 года. На данный момент сформирован и утвержден проект состава правительства. Ожидается, что будет проведена оптимизация за счет слияния смежных ведомств.

В краевой администрации сообщили, что инициированный губернатором Олегом Кожемяко закон принят в трех чтениях единогласно.

Проект закона представила парламентариям первый вице-губернатор Вера Щербина. По ее словам, министерствами станут крупные органы исполнительной власти, которые имеют под собой сеть бюджетных учреждений. Чиновник заявила, что на реформирование не потребуется дополнительных финансовых ресурсов.

В минувшем году центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #администрация приморья

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