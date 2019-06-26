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7:05   26 Июня 2019
Россия

Российских водителей будут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ

Российских водителей будут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ

Российских водителей будут лишать прав в случае умышленного сокрытия номерных знаков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение пленума Верховного суда.

Постановление разъяснило нижестоящим инстанциям нюансы применения 12-й главы КоАП.

Таким образом, если автомобилисты намеренно закрыл номер листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то по решению суда он будет наказан штрафом до пути тысяч рублей или же лишится прав на управление транспортным средством.

При этом отмечается, что инспектор ДПС должен привести доказательства преднамеренности действий водителя. В случае, если умышленность действий не доказана, то в качестве санкции будет применяться штраф суммой 500 рублей.

Суды начнут использовать документ с момента публикации.

Также ВС разъяснил ситуацию с установкой на автомобиль нештатных ксеноновых ламп, заменив лишение прав на штраф в размере 500 рублей.

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Автор: Олег Королев
#водительские права #автомобильные номера

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