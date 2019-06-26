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Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ, сообщают СМИ

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6:45   26 Июня 2019
Весь мир

Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ, сообщают СМИ

Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ, сообщают СМИ

Программа встречи японского премьера Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина находится на стадии согласования, сообщил РИА «Новости» источник в МИД Японии.

Собеседник агентства сообщил, что программа и время встречи лидеров РФ и Японии находится на стадии согласования.

Всего на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке в пятницу и субботу, премьер проведет по меньшей мере 15 встреч. Ожидается, что Абэ встретится с главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, а также с президентами Индии, Австралии, Аргентины и прочих стран.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Осаке - в третьем по населению японскому городу. Токио впервые примет гостей форума. Всего на встречу аккредитованы семь тысяч журналистов.

Помимо стран, входящих в «двадцатку», в форуме примут участие другие государства, а также такие международные организации, как ООН, МВФ и Всемирный банк.

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Автор: Олег Королев
#путин #g20 #синдзо абэ

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