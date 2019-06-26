Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории вулканологии Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

В минувшую субботу почти после векового затишья вулкан Райкоке вышел из спячки. Извержение продолжалось более 12 часов. Пепел поднимался на высоту до 13 километров.

Чибисова рассказала, что пеплопады и пирокластические потоки уничтожили флору и фауну острова, которая восстановилась после последнего извержения, произошедшего на острове в 1924 году.

Научный сотрудник рассказала, что сейчас на Райкоке наблюдаются слабые выбросы пара с небольшим содержанием пепла. Пепел не поднимается выше двух километров.

В свою очередь ИВиС ДВО РАН сообщил, что период сильных взрывов закончился на острове, и в ближайшее время деятельности вулкана не ожидается. Однако, сейсмические события могут произойти на других вулканах Курильской гряды.