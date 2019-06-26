Российские вузы вошли в Шанхайский предметный рейтинг ARWU

Пятнадцать российских вузов попали в Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities, сообщает пресс-служба «Проекта 5-100».

Компания Shanghai Ranking Consultancy опубликовала результаты предметного рейтинга ARWU. Всего в них вошли 15 российских университетов, 11 из которых являются участниками «Проекта 5-100».

Лидером по представлению в различных областях среди российских вузов стал МГУ имени М.В. Ломоносова (16 раз). На втором месте - НГУ (восемь раз), на третьем - НИУ ВШЭ и СПбГУ (семь раз).

Российские университеты представлены в 27 областях. Наибольшее число университетов РФ входят в такие предметные области, как «Физика» (семь университетов), «Математика» и «Нанонауки и нанотехнологии» (по пять учебных заведений).

Рейтинг ARWU формируется на основе количества публикаций вуза по различным дисциплинам.