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5:36   26 Июня 2019
Весь мир

Российские вузы вошли в Шанхайский предметный рейтинг ARWU

Российские вузы вошли в Шанхайский предметный рейтинг ARWU

Пятнадцать российских вузов попали в Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities, сообщает пресс-служба «Проекта 5-100».

Компания Shanghai Ranking Consultancy опубликовала результаты предметного рейтинга ARWU. Всего в них вошли 15 российских университетов, 11 из которых являются участниками «Проекта 5-100».

Лидером по представлению в различных областях среди российских вузов стал МГУ имени М.В. Ломоносова (16 раз). На втором месте - НГУ (восемь раз), на третьем - НИУ ВШЭ и СПбГУ (семь раз).

Российские университеты представлены в 27 областях. Наибольшее число университетов РФ входят в такие предметные области, как «Физика» (семь университетов), «Математика» и «Нанонауки и нанотехнологии» (по пять учебных заведений).

Рейтинг ARWU формируется на основе количества публикаций вуза по различным дисциплинам.

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Автор: Олег Королев
#мгу #рейтиг вузов

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