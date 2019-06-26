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 Конгрессмены предложили Трампу запретить воевать против Ирана

Конгрессмены предложили Трампу запретить воевать против Ирана
5:02   26 Июня 2019
Весь мир

Конгрессмены предложили Трампу запретить воевать против Ирана

Конгрессмены предложили Трампу запретить воевать против Ирана

Два конгрессмена США предложили поправку к военному бюджету, которая не позволит американскому президенту начать военную кампанию против Ирана.

Демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц предложили внести поправку, которая не разрешает финансирование подобных операций.

Ханна отметил, что на прошлой неделе Трамп был «в нескольких минутах» от удара по Ирану и втягивания США в очередную войну на Ближнем Востоке, которая будет стоить триллион долларов. По его словам, Трамп не выполняет предвыборное обещание покончить с дорогостоящими войнами.

Гэтц в свою очередь заявил, что данные вопросы должен решать Конгресс США. Он отметил, что предлагаемая поправка подтверждает позицию Трампа о том, что «бесцельные, неконституционные, бесконечные войны» на Ближнем Востоке ослабляют США.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявляла, что любой военный конфликт с Ираном потребует разрешения конгресса.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #конгресс сша

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