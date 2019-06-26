Глава Росмолодежи рассказал о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия

Предпосылки для снижения возраста совершеннолетия в России есть, заявил глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

По его мнению, границы понятия «молодой человек» сейчас не столь абсолютны, какими они были десть лет назад. Бугаев заявил, что меняются способы коммуникации, растут возможности, дети начинают взрослеть раньше. По его мнению, в связи с этим возраст взросления «уходит вниз».

Глава Росмолодежи отметил, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости с 18 лет до более молодого возраста является комплексным. При этом он отметил, что сейчас сложно оценить, пришло ли время для такой законодательной инициативы.

По мнению Бугаева, вопрос об изменении верхней границы возраста является не менее актуальным. При этом он отметил, что необходимо просчитать последствия, которые повлекут за собой решение об изменений возрастных границ.