Экс-директору компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно

Уссурийский районный суд Приморья приговорил экс-директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктора Гребнева к пяти годам лишения свободы условно.

По данным следствия, с 2012 по осень 2014 Гребнев заключал заведомо невыгодные договоры поручительства, похитив более 288 миллионов рублей. Также он заключил ряд договоров, которые привели к ущербу на сумму более 130 миллионов рублей. В ТМК заявляли, что причиной задолженности перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который строил особняк и покупал яхты.

Согласно данным на сайте суда, Гребнева судили по статьям «преднамеренное банкротство» и «присвоение или растрата в особо крупном размере». Ему назначено 5 лет условно и штраф в размере двухсот тысяч рублей.

Другой бывший гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке «Восточного» 104,5 миллиона рублей. Он получил три года колонии.