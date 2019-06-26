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3:38   26 Июня 2019
Весь мир

Шеф протокола Трампа отстранен от службы в преддверии G20

Шеф протокола Трампа отстранен от службы в преддверии G20

Шеф протокола американского лидера Дональда Трампа Шон Лоулер отстранен от службы незадолго до саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, против Лоулера проводится расследование в связи с «дискриминацией и угрозами». На данный момент он не уволен. Однако, как источники NBC считают, что Лоуренс больше не вернется к работе.

На саммите «Большой двадцатки» президента США будет сопровождать помощник шефа протокола Мэри Кейт Фишер. Всего, согласно сообщению Белого дома, у Трампа запланировано не менее восьми встреч с мировыми лидерами, в том числе - с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лоулер отказался комментировать свое отстранения. Детали служебного расследования пока не обнародованы.

Выдвинутого Трампом Лоулера утвердил сенат в 2017 году. Он обладает дипломатическим рангом посла.

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Автор: Олег Королев
#g20 #трамп

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