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 Два человека стали жертвами бури в Мексике

Два человека стали жертвами бури в Мексике
3:07   26 Июня 2019
Весь мир

Два человека стали жертвами бури в Мексике

Два человека стали жертвами бури в Мексике

Мощная буря обрушилась на северо-восточный мексиканский штат Тамаулипас.

Наиболее пострадал город Рейноса. Нанесен ущерб 57 районам населенного пункта.

Представитель гражданской обороны города Федерико Перес Лосано сообщил, что в результате действия стихии в потоках воды утонул один человек. Второму не удалось выбраться из автомобиля, которого унес водный поток.

Уровень осадков, выпавших сразу, в среднем составил 10,5 сантиметров. В результате были залиты улицы и унесены автомобили. Пострадали здания больниц. Также подтоплены жилые дома.

Городские власти открыли для пострадавших несколько убежищ, в которых временное укрытие нашли десятки человек.

В середине июня в узбекастанком Нукусе была зафиксирована пыльная буря с порывами до 23 метров в секунду. Сильный ветер замел пылью город, обрушил крыши и незакрепленные конструкции.

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Автор: Олег Королев
#мексика #буря

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