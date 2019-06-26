Два человека стали жертвами бури в Мексике

Мощная буря обрушилась на северо-восточный мексиканский штат Тамаулипас.

Наиболее пострадал город Рейноса. Нанесен ущерб 57 районам населенного пункта.

Представитель гражданской обороны города Федерико Перес Лосано сообщил, что в результате действия стихии в потоках воды утонул один человек. Второму не удалось выбраться из автомобиля, которого унес водный поток.

Уровень осадков, выпавших сразу, в среднем составил 10,5 сантиметров. В результате были залиты улицы и унесены автомобили. Пострадали здания больниц. Также подтоплены жилые дома.

Городские власти открыли для пострадавших несколько убежищ, в которых временное укрытие нашли десятки человек.

В середине июня в узбекастанком Нукусе была зафиксирована пыльная буря с порывами до 23 метров в секунду. Сильный ветер замел пылью город, обрушил крыши и незакрепленные конструкции.