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2:48   26 Июня 2019
Весь мир

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при СЕ для консультаций. По его словам, ПАСЕ утратил доверие Киева, которое «будет чрезвычайно сложно восстановить». Также украинская делегация в ассамблее обратилась к Верховной раде, попросил рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в деятельности организации.

Пушков на своей странице в Twitter с иронией отметил, что «произошло страшное»: ПАСЕ пришел в упадок после утраты доверия Киева. Он отметил, что в ситуации, кода Совет пропускал многочисленные украинские резолюции, упадка не было, но когда речь пошла о России - он вдруг наступил.

«Доверие отозвали, посла отозвали, пора Киеву отзывать делегацию». - отметил сенатор.

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе #пушков

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