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2:17   26 Июня 2019
Россия

Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазонов рассказал о новом механизме сдерживания цен на топливо.

По его словам, речь идет о механизме, для которого не требуется соглашения с нефтяниками. Чиновник уверен, что для регулирования цен внутреннего рынка достаточно демпфера -  введение диапазона безопасного риска.

Сазанов отметил, что в целом увеличения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль не случится.

Ожидается, что Минфин РФ представит поправки правительству в среду. Механизм начнет действовать с первого июля.

Российские власти в минувшем году подписали соглашение о стабилизации рынка топлива с первого ноября по 31 марта с десятью крупными нефтекомпаниями. Так, с первого января текущего года рост розничных цен не должен превышать 1,7 процента, тогда как с первого февраля они должны быть проиндексированы равномерно, чтобы не превышать прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6 процента).

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Автор: Олег Королев
#бензин #минфин рф

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