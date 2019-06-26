Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

 После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков

После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков
Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

 Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

 Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

 После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков

После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков
Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

 Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

 Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
2:01   26 Июня 2019
Весь мир

Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани Залкалиани ыразил сожаление по поводу решения ПАСЕ о возвращении России права голоса.

Во вторник ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию к участию в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий сохраняется. Также резолюция гласит, что права делегаций на голосование, выступление и быть представленным не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Залкалиани на своей странице в Twitter написал, что данное решение ассамблеи является «печальным». Он заявил, что представители Грузии еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию, не поддержав данное решение.

Дипломат отметил, позиция Тбилиси в данном вопросе остается последовательной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #пасе #грузия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...