Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани Залкалиани ыразил сожаление по поводу решения ПАСЕ о возвращении России права голоса.

Во вторник ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию к участию в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий сохраняется. Также резолюция гласит, что права делегаций на голосование, выступление и быть представленным не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Залкалиани на своей странице в Twitter написал, что данное решение ассамблеи является «печальным». Он заявил, что представители Грузии еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию, не поддержав данное решение.

Дипломат отметил, позиция Тбилиси в данном вопросе остается последовательной.