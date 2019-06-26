После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков

Специалисты зафиксировали серию афтершоков после сильного землетрясения у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Ранее о землетрясении сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным ученых, магнитуда подземного толчка составила 6,6 балла. Эпицентр залегал в 113 километрах к востоку от Усть-Камчатска.

Позже камчатский главк МЧС уточнил, что магнитуда землетрясения составила 6,2 балла. В Усть-Камчатке оно ощущалось силой до шести баллов, в поселке Ключи - до четырех. В результате инцидента никто не пострадал, угроза цунами объявлена не была.

В районе землетрясения были зафиксированы десятки афтершоков, уточнили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Магнитуда наиболее сильных из них составляла до 4,8 балла. Афтершоки не ощущались в населенных пунктах края.