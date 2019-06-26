Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

 После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков

После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков
Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

 Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

 Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

Минфин РФ рассказал о новом механизме сдерживания цен на бензин

 После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков

После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков
Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

 Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

 Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

Грузия сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
1:38   26 Июня 2019
Россия

После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков

После сильного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков

Специалисты зафиксировали серию афтершоков после сильного землетрясения у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Ранее о землетрясении сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным ученых, магнитуда подземного толчка составила 6,6 балла. Эпицентр залегал в 113 километрах к востоку от Усть-Камчатска.

Позже камчатский главк МЧС уточнил, что магнитуда землетрясения составила 6,2 балла. В Усть-Камчатке оно ощущалось силой до шести баллов, в поселке Ключи - до четырех. В результате инцидента никто не пострадал, угроза цунами объявлена не была.

В районе землетрясения были зафиксированы десятки афтершоков, уточнили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Магнитуда наиболее сильных из них составляла до 4,8 балла. Афтершоки не ощущались в населенных пунктах края.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#землетрясение #камчатский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...