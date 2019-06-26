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1:10   26 Июня 2019
Весь мир

Небензя призвал СБ ООН не распространять непроверенную информацию по Сирии

Небензя призвал СБ ООН не распространять непроверенную информацию по Сирии

Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза ООН проверять сведения по ситуации в Сирии, прежде чем делать заявления с трибуны.

Дипломат заявил, что вынужден констатировать, что распространяемая с высокой трибуны СБ информация порой противоречит оперативным сведениям из районов деэскалации. По его словам, это свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье.

Небензя подчеркнул, что все боевые действия России и сирийской армии нацелены на зачистку террористических очагов. По его словам, ВС Сирии и ВКС РФ наносят удары только по тем объектам боевиков, которые подтверждены разведданными.

Постпред РФ в связи с этим призвал секретариат ООН и специализированные агентства ООН, в том числе ВОЗ, не спешить при обнародовании недостоверной информации. Он отметил, что данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, а также перепроверять на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая была якобы подвержена удару, процедуру «деконфликтинга».

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Автор: Олег Королев
#сирия #сб оон #небензя

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