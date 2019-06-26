Небензя призвал СБ ООН не распространять непроверенную информацию по Сирии

Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза ООН проверять сведения по ситуации в Сирии, прежде чем делать заявления с трибуны.

Дипломат заявил, что вынужден констатировать, что распространяемая с высокой трибуны СБ информация порой противоречит оперативным сведениям из районов деэскалации. По его словам, это свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье.

Небензя подчеркнул, что все боевые действия России и сирийской армии нацелены на зачистку террористических очагов. По его словам, ВС Сирии и ВКС РФ наносят удары только по тем объектам боевиков, которые подтверждены разведданными.

Постпред РФ в связи с этим призвал секретариат ООН и специализированные агентства ООН, в том числе ВОЗ, не спешить при обнародовании недостоверной информации. Он отметил, что данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, а также перепроверять на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая была якобы подвержена удару, процедуру «деконфликтинга».