Журналист Красовский раскритиковал попытки популистов попасть в Мосгордуму

Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале прокомментировал попытки популистов от оппозиции попасть в Мосгордуму.

Красовский отметил, что заявления кандидатов о сотнях собранных подписей являются ложью. По его мнению, те, кто заявляет об этом, либо ждут когда подписи «нарисуют», либо собираются сниматься с участия.

Журналист выразил мнение, что собрать пять тысяч подписей в поддержку реально, если у кандидата есть большой бюджет или административный ресурс, а также если кандидат очень известный и популярный. Он задался вопросом о том, являются ли кандидаты в Мосгордуму такими. По мнению Красовского, похвастаться узнаваемостью и народной любовью может только Нюта Федермессер, тогда как о популярности той же Любови Соболь не может идти и речи.

Красовский считает, избиратели ожидают увидеть в горсовете уважаемых горожан, отвечающих за серьезные инфраструктурные проекты и заслужившие уважение соседей. Он напомнил, что горсовет является не политическим, а управленческим органом. По его мнению, депутат горсовета должен быть «близким человеком, к которому нужно обращаться за ежедневным решением своих маленьких проблем».

Также журналист заявил, что такие политические популисты, как Илья Яшин, ничем не помогут горожанам. По его словам, данные кандидаты не смогут заслужить доверие широких масс избирателей только лишь «хорошими роликами».

Он с иронией отметил, что если на встречу с кандидатом приходит 100 человек, это не говорит об его известности, поскольку в реальности нужно об известности среди десяти и даже сотен тысяч человек в одном районе. При этом хотя бы половина из них должна быть готова доверить кандидату судьбы школ и подъездов, отметил Красовский.

Ранее учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер на своей странице в Facebook написала, что приняла решение о снятии своей кандидатуры с выборов. Свое решение она объяснила тем, что не готова к такому количеству лжи и грязи в свою сторону и адрес дела, которому она посвятила жизнь.

Федермессер выдвигала свою кандидатуру от 43-го округа. В этом же округе на выборы идет юрист ФБК, помощница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Позже выяснилось, что Федермессер приняла решение снять вою кандидатуру с выборов на фоне постоянного морального и психологического давления со стороны команды Навального. Источник ФАН в ФБК заявил, что Навальный планировал избиение соперницы и членов ее семьи.