Россия отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе

Россия отвергает обвинения в неизбирательных ударах по целям в Идлибе, заявил во время заседания СБ ООН глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

По его словам, Россия отмечает постоянное однобокое освещение событий в Идлибской зоны деэскалации со стороны ряда государств, которые обвиняют Сирию и РФ в нагнетании напряженности.

Бакин отметил, что вместе с этим данные государства закрывают на бесчинства боевиков и терроризм в провинции. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает все заявления о неизбирательном характере ударов проправительственных сил по целям в Идлибе.

Ранее Бакин сообщил, что за прошедшие сутки боевики обстреляли двенадцать населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама. Он также отметил, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от военных провокаций и встать на путь примирения.