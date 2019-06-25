Америка готова к любым действиям Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости.

По словам президента, США готовы ко всему, «что бы Иран ни захотел сделать», передает агентство слова лидера со ссылкой на журналистов президентского пула.

Отношения Вашингтона и Тегерана в последний месяц резко обострились. По словам Трампа, США готовы дать отпор Ирану в случае нападения. Также американский лидер заявил, что отдал приказ нанести удар по Ирану. Поводом стал сбитый американский беспилотник. Однако в последний момент Трамп передумал и отменил указ.

Ранее в российском МИД заявили, что США вместо диалога с Ираном Штаты «сжигают мосты».

По мнению президента Ирана Хасана Роухани, американские санкции в отношении верховного лидера страны Али Хаменеи нелогичны и глупы.