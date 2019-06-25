Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов оценил завод Hyundai в Петербурге

Беглов оценил завод Hyundai в Петербурге

Набравшего 300 баллов на ЕГЭ школьника Путина ждут в МФТИ

Набравшего 300 баллов на ЕГЭ школьника Путина ждут в МФТИ

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

 Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов
Америка готова к любым действиям Ирана

Америка готова к любым действиям Ирана

Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

Беглов оценил завод Hyundai в Петербурге

Беглов оценил завод Hyundai в Петербурге

Набравшего 300 баллов на ЕГЭ школьника Путина ждут в МФТИ

Набравшего 300 баллов на ЕГЭ школьника Путина ждут в МФТИ

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

 Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов
Америка готова к любым действиям Ирана

Америка готова к любым действиям Ирана

Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

22:34   25 Июня 2019
Весь мир

Америка готова к любым действиям Ирана

Америка готова к любым действиям Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости. 

По словам президента, США готовы ко всему, «что бы Иран ни захотел сделать», передает агентство слова лидера со ссылкой на журналистов президентского пула. 

Отношения Вашингтона и Тегерана в последний месяц резко обострились. По словам Трампа, США готовы дать отпор Ирану в случае нападения. Также американский лидер заявил, что отдал приказ нанести удар по Ирану. Поводом стал сбитый американский беспилотник. Однако в последний момент Трамп передумал и отменил указ. 

Ранее в российском МИД заявили, что США вместо диалога с Ираном Штаты «сжигают мосты».

По мнению президента Ирана Хасана Роухани, американские санкции в отношении верховного лидера страны Али Хаменеи нелогичны и глупы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #политика #общество #весь мир #тегеран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...