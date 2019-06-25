Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Глава МИД Украины Павел Климкин попросил государства «Большой двадцатки» повлиять на РФ, имея в виду ситуацию с освобождением украинских моряков. Об этом 25 июня политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Призываю во время следующей встречи «двадцатки» в Осаке применить все возможные рычаги влияния на РФ с целью освобождения украинских моряков», — написал министр главам МИД стран-членов G20 и ЕС.

Климкин напомнил об истечении срока выполнения Международного трибунала по морскому праву по поводу задержанных моряков. Ранее высшая инстанция постановила их освободить. Политик надеется, что международное сообщество не будет сотрудничать с Россией в военной сфере до тех пор, пока Москва не отпустит моряков.

В ноябре прошлого года украинские корабли нарушили российскую границу. Как рассказали российские пограничники, украинские моряки не выполняли требования российской стороны и продолжали опасно маневрировать, после чего были задержаны. Президент Путин назвал случившееся провокацией и заявил, что таким образом экс-президент Украины Петр Порошенко попытался поднять низкий рейтинг.