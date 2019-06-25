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22:14   25 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Глава МИД Украины Павел Климкин попросил государства «Большой двадцатки» повлиять на РФ, имея в виду ситуацию с освобождением украинских моряков. Об этом 25 июня политик сообщил на своей странице в Facebook. 

«Призываю во время следующей встречи «двадцатки» в Осаке применить все возможные рычаги влияния на РФ с целью освобождения украинских моряков», — написал министр главам МИД стран-членов G20 и ЕС. 

Климкин напомнил об истечении срока выполнения Международного трибунала по морскому праву по поводу задержанных моряков. Ранее высшая инстанция постановила их освободить. Политик надеется, что международное сообщество не будет сотрудничать с Россией в военной сфере до тех пор, пока Москва не отпустит моряков. 

В ноябре прошлого года украинские корабли нарушили российскую границу. Как рассказали российские пограничники, украинские моряки не выполняли требования российской стороны и продолжали опасно маневрировать, после чего были задержаны. Президент Путин назвал случившееся провокацией и заявил, что таким образом экс-президент Украины Петр Порошенко попытался поднять низкий рейтинг. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир #моряки

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