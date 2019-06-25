Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

Лидеры Франции и Ирана Эммануэль Макрон и Хасан Рухани переговорили по телефону, сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

«Президент республики провёл переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани. Этот обмен является одной из мер, принимаемых президентом для предотвращения опасной эскалации в регионе», — заявила французская администрация.

Сообщается, что Макрон планирует продолжить разговор по поводу иранской ядерной программы, а также региональных кризисов с зарубежными партнерами на саммите G20 в Японии. Саммит пройдет в Осаке 28-29 июня.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Америка ответит на любую иранскую атаку «с огромной и подавляющей силой».

Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Позднее Рухани заявил, что администрация США «умственно отсталая».