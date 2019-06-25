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Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

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21:52   25 Июня 2019
Весь мир

Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

Макрон переговорил по телефону с президентом Ирана

Лидеры Франции и Ирана Эммануэль Макрон и Хасан Рухани переговорили по телефону, сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца. 

«Президент республики провёл переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани. Этот обмен является одной из мер, принимаемых президентом для предотвращения опасной эскалации в регионе», — заявила французская администрация.

Сообщается, что Макрон планирует продолжить разговор по поводу иранской ядерной программы, а также региональных кризисов с зарубежными партнерами на саммите G20 в Японии. Саммит пройдет в Осаке 28-29 июня. 

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Америка ответит на любую иранскую атаку «с огромной и подавляющей силой». 

Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Позднее Рухани заявил, что администрация США «умственно отсталая». 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #франция #иран #политика #общество #весь мир

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