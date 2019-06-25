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21:34   25 Июня 2019
Россия

Беглов оценил завод Hyundai в Петербурге

Беглов оценил завод Hyundai в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил завод Hyundai, отметив высокий уровень производства на заводе. Об этом 25 июня сообщают «Невские новости». 

Во время встречи с сотрудниками завода врио губернатора заявил, что высокотехнологичная промышленность должна стать одним из ключевых источников доходов бюджета, направленных на развитие города.

«Петербург должен стать инновационным и умным городом, а высокотехнологичная промышленность – одним из основных источников получения бюджетных доходов, которые будут направлены на развитие Северной столицы», – отметил он. 

Также Беглов заявил, что намерен за три-четыре года довести среднюю заработную плату до 100 тысяч рублей по городу.

Согласно информации пресс-службы администрации города, более двух тысяч сотрудников на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге получают заработную плату от 100 тысяч рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #политика #общество #беглов

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