Беглов оценил завод Hyundai в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил завод Hyundai, отметив высокий уровень производства на заводе. Об этом 25 июня сообщают «Невские новости».

Во время встречи с сотрудниками завода врио губернатора заявил, что высокотехнологичная промышленность должна стать одним из ключевых источников доходов бюджета, направленных на развитие города.

«Петербург должен стать инновационным и умным городом, а высокотехнологичная промышленность – одним из основных источников получения бюджетных доходов, которые будут направлены на развитие Северной столицы», – отметил он.

Также Беглов заявил, что намерен за три-четыре года довести среднюю заработную плату до 100 тысяч рублей по городу.

Согласно информации пресс-службы администрации города, более двух тысяч сотрудников на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге получают заработную плату от 100 тысяч рублей.