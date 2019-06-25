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20:55   25 Июня 2019
Россия

Набравшего 300 баллов на ЕГЭ школьника Путина ждут в МФТИ

Набравшего 300 баллов на ЕГЭ школьника Путина ждут в МФТИ

Школьника Путина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ, ждут в МФТИ. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на директора физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергея Негодяева. 

Ранее сообщалось, что северский Путин намерен поступить в МФТИ и связать карьеру с космической отраслью. 

«Безусловно, 300 баллов – это выдающийся результат, которого более чем достаточно для поступления в любую школу МФТИ. Мы ждем Александра и других талантливых абитуриентов, которые хотят получить образование и далее развиваться в высокотехнологичной аэрокосмической отрасли», — заявил Негодяев. 

Он подчеркнул, что именно такие неординарные и трудолюбивые ребята нужны науке. Ведь сейчас многие топовые специалисты работают на стыке физики, информатики и математики из-за цифровизации всех научных отраслей. 

Выпускник Путин из города Северск ранее набрал 300 баллов на ЕГЭ и стал абсолютным рекордсменом в Томской области. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #егэ

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