Набравшего 300 баллов на ЕГЭ школьника Путина ждут в МФТИ

Школьника Путина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ, ждут в МФТИ. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на директора физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергея Негодяева.

Ранее сообщалось, что северский Путин намерен поступить в МФТИ и связать карьеру с космической отраслью.

«Безусловно, 300 баллов – это выдающийся результат, которого более чем достаточно для поступления в любую школу МФТИ. Мы ждем Александра и других талантливых абитуриентов, которые хотят получить образование и далее развиваться в высокотехнологичной аэрокосмической отрасли», — заявил Негодяев.

Он подчеркнул, что именно такие неординарные и трудолюбивые ребята нужны науке. Ведь сейчас многие топовые специалисты работают на стыке физики, информатики и математики из-за цифровизации всех научных отраслей.

Выпускник Путин из города Северск ранее набрал 300 баллов на ЕГЭ и стал абсолютным рекордсменом в Томской области.