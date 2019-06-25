Госсекретарь США прибыл в Индию с трехдневным визитом

Глава Госдепартамента США Майк Помпео прилетел во вторник в Нью-Дели, где он планирует остаться до четверга.

Как сообщает во вторник информагентство PTI, официальная часть визита Помпео в Индию начнется в среду и продлится до четверга. В частности, госсекретаря примет индийский премьер-министр Нарендра Моди, а также у Помпео запланированы переговоры с главой МИД страны Субраманиямом Джайшанкаром и представителями местных деловых кругов.

При этом отмечается, что в число вопросов, которые Помпео намерен обсудить в Индии входят: двусторонние торговые отношения, развитие взаимовыгодного сотрудничество в области космоса, энергетики и безопасности, а также ситуация вокруг Ирана. Кроме того, госсекретарь планирует убедить индийское руководство не покупать у России зенитно-ракетные системы С-400.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео в рамках турне по государствам Азии побывал в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Во вторник Помпеон нанес необъявленный визит в Афганистан, рамках которого он встретился с президентом страны Ашрафом Гани.

Контракт между Индией и Россией на поставку систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» был заключен на сумму 5,43 миллиарда долларов, что вызвало серьезное недовольство США. Американские власти считают, что Индия, заключив договор на поставку российских вооружений, попадает под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и грозят ей серьезными последствиями. В Нью-Дели, однако, заявляют, что не намерены отказываться от сделки