Новым пресс-секретарём Белого дома станет Стефани Гришэм

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что новым пресс-секретарем Белого дома станет ее официальный представитель Стефани Гришэм. Об этом супруга американского лидера написала 25 июня в Twitter.

«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет следующим пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома», — поделилась новостью Меланья.

Она также подчеркнула, что не может представить лучшего человека на этой должности, который мог бы служить администрации президента.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня. Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что она будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.