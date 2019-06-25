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Новым пресс-секретарём Белого дома станет Стефани Гришэм

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20:28   25 Июня 2019
Весь мир

Новым пресс-секретарём Белого дома станет Стефани Гришэм

Новым пресс-секретарём Белого дома станет Стефани Гришэм

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что новым пресс-секретарем Белого дома станет ее официальный представитель Стефани Гришэм. Об этом супруга американского лидера написала 25 июня в Twitter. 

«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет следующим пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома», — поделилась новостью Меланья. 

Она также подчеркнула, что не может представить лучшего человека на этой должности, который мог бы служить администрации президента.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня. Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что она будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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