Глава МИД ФРГ приветствовал решение ПАСЕ по России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил что рад решению Парламентской ассоциации Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.

Свое мнение по этому вопросу министр изложил в своем микроблоге Twitter, подчеркнув в своем сообщении, что Россия со всеми правами и обязанностями принадлежит Совету Европу.

«Я рад, что ПАСЕ сейчас проложила путь для компромисса по вопросу российского членства. Это также хорошая новость для российского гражданского общества», - написал глава немецкого МИД.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, в которой пригласила делегацию России принять участие в июньской сессии ассоциации, восстановив ее право глосса, оставив однако возможность оспаривания полномочий Москвы. За принятие данной резолюции, как сообщалось ранее, проголосовали 119 парламентариев из 190. Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ в знак протеста.