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20:11   25 Июня 2019
Россия

Врачи в Москве помогут тяжелобольным детям по программе Национального центра

Врачи в Москве помогут тяжелобольным детям по программе Национального центра

Первая группа детей прибыла в Москву из Забайкальского края, в столице они будут проходить программу лечения по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Область здоровья», сообщает ФАН.

В первой группе тяжелобольных пациентов состоят 11 детей. Их отправили в Детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой. Список сформировали по результатам выезда врачей Тушинской больницы в Забайкальский край в прошлом месяце.

Медики из Москвы осмотрели 301 ребенка на базе Детского клинического медицинского центра Читы, в итоге решив отправить 17 детей для оказания специализированной помощи. Председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская сообщила о том, что соглашение об оказании помощи тяжелобольным детям заключили между Национальным центром и правительством Забайкалья.

«Московские врачи будут оказывать им всю необходимую помощь для того, чтобы они вернулись домой здоровыми», — сказала Мильская.

В рамках соглашения Национального центра пропавшим и пострадавшим детям и региональным правительством был выработан механизм сотрудничества в области защиты несовершеннолетних. Кроме того, стороны договорились развивать систему добровольчества. Это было сделано с целью предотвращения случаев самовольного ухода детей из семей, а также предупреждения и пресечения преступлений против несовершеннолетних.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #дети #лечение

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