«Калашников» показал гражданскую версию автоматов АК-12 и АК-15

Концерн «Калашников» представил новые разработки в области вооружения. Об этом 25 июня сообщает «Царьград».

Перед форумом «Армия 2019» концерн представил новейшие разработки. На презентации были показаны не только классические виды оружия, но и высокотехнологичные образцы вооружений.

Так, традиционный тип оружия представила гражданская версия автоматов АК-12 и АК-15 — карабин АК TR3. Его будут выпускать, как и военную версию, в двух калибрах — 5,45 мм и 7,62 мм.

Другое оружие, представленное концерном, — снайперская винтовка СВ-18. От аналогов она отличается компактностью при сохранении высокой боевой мощи.

Главной новинкой стал беспилотник-камикадзе «Ланцет», который может использоваться на земле, в воздухе и воде. Телекоммуникационный канал, установленный на «Ланцете», позволяет ему с высочайшей точностью наносить удары. При всех прочих беспилотник также отличает более низкая цена по сравнению с аналогами.

Инженеры «Калашникова» также показали ружье REX-2, созданное для борьбы с дронами.