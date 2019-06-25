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20:07   25 Июня 2019
Россия

«Калашников» показал гражданскую версию автоматов АК-12 и АК-15

«Калашников» показал гражданскую версию автоматов АК-12 и АК-15

Концерн «Калашников» представил новые разработки в области вооружения. Об этом 25 июня сообщает «Царьград»

Перед форумом «Армия 2019» концерн представил новейшие разработки. На презентации были показаны не только классические виды оружия, но и высокотехнологичные образцы вооружений. 

Так, традиционный тип оружия представила гражданская версия автоматов АК-12 и АК-15  — карабин АК TR3. Его будут выпускать, как и военную версию, в двух калибрах  — 5,45 мм и 7,62 мм. 

Другое оружие, представленное концерном, — снайперская винтовка СВ-18. От аналогов она отличается компактностью при сохранении высокой боевой мощи. 

Главной новинкой стал беспилотник-камикадзе «Ланцет», который может использоваться на земле, в воздухе и воде. Телекоммуникационный канал, установленный на «Ланцете», позволяет ему с высочайшей точностью наносить удары. При всех прочих беспилотник также отличает более низкая цена по сравнению с аналогами. 

Инженеры «Калашникова» также показали ружье REX-2, созданное для борьбы с дронами. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #калашников #армия-2019

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