Ресурсный Центр ШМП провел консультации для первых ста кандидатов в муниципальные депутаты

Сотым – юбилейным – посетителем Ресурсного Центра Школы молодого политика стал выпускник ШМП Игорь Басов, который намерен попробовать свои силы на предстоящих муниципальных выборах, выдвинувшись от Красносельского района – по месту жительства.

По словам Басова, он впервые решил попробовать свои силы в политике, так как накопил уже достаточно жизненного опыта, достиг успеха на профессиональном поприще – он работает заместителем гендиректора АО НПК «Северная заря», имеет семью и четырех детей, пришло время сделать что-то полезное для страны, города и района.

«В Центр я пришел для того, чтобы окончательно сформировать свою избирательную кампанию и правильно подготовить пакет документов для выдвижения в качестве кандидата», - отметил Басов.

По его словам, Ресурсный Центр дает очень структурированную информацию, и даже непрофессионал, новичок в политике, благодаря консультациям, получает возможность грамотно подать сведения для регистрации в качестве кандидата на выборах. После того, как он зарегистрируется, Игорь Басов намерен продолжить общение с Центром, полагая, что ему еще понадобятся консультации с политтехнологами и юридическое сопровождение предвыборной агитации.

Напомним: Ресурсный Центр открылся в Петербурге 17 июня текущего года с целью оказать помощь выпускникам и слушателям Школы Молодого Политика, собравшимся баллотироваться на предстоящих выборах в муниципальные депутаты. Новоявленных политиков в Центре консультируют политтехнолог, электоральные юристы, специалист по взаимодействию со СМИ и дизайнер, помогающий оформить агитационные материалы.

Подать заявки на консультации можно через сайт ШМП.