ФАН объявило еще двух победителей в конкурсе «Хорошие новости России»

Конкурсная комиссия Федерального агентства новостей объявила еще двух победителей «Хороших новостей России». Как сообщает агентство, эксперты решили наградить специальным призом две работы, посвященные здравоохранению.

Журналист-юниор 19 лет Анастасия Романова из Санкт-Петербурга прислала материал «Убить рак, не убив пациента: что такое протонная терапия». Работа была заявлена по теме «Наука и инновации» и стала победителем.

Девушка взяла интервью у председателя правления Медицинского института имени Сергея Березина — Аркадия Стопнера. Эксперт рассказал об одном из самых передовых способов лечения рака в 21 веке — протонной терапии.

Другую работу, которая, по мнению жюри, произвела самое сильное впечатление, прислала журналистка из Красноярского края Елена Лалетина. Материал был заявлен в номинации «Герои современности» и назывался «Рак отступит».

Девушка написала о реаниматологе Березовской районной больницы Ростиславе Степанчуке. Молодой человек ежедневно спасает жизни людей, однако не все знают, что в 15 лет будущий врач сам столкнулся с раком. Он не сдался болезни, решил с ней бороться и победил.

Конкурс «Хорошие новости России» стартовал в День России 12 июня. Таким образом ФАН решило поддержать журналистов, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости в России.