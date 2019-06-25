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19:44   25 Июня 2019
Россия

ФАН объявило еще двух победителей в конкурсе «Хорошие новости России»

ФАН объявило еще двух победителей в конкурсе «Хорошие новости России»

Конкурсная комиссия Федерального агентства новостей объявила еще двух победителей «Хороших новостей России». Как сообщает агентство, эксперты решили наградить специальным призом две работы, посвященные здравоохранению. 

Журналист-юниор 19 лет Анастасия Романова из Санкт-Петербурга прислала материал «Убить рак, не убив пациента: что такое протонная терапия». Работа была заявлена по теме «Наука и инновации» и стала победителем. 

Девушка взяла интервью у председателя правления Медицинского института имени Сергея Березина — Аркадия Стопнера. Эксперт рассказал об одном из самых передовых способов лечения рака в 21 веке — протонной терапии. 

Другую работу, которая, по мнению жюри, произвела самое сильное впечатление, прислала журналистка из Красноярского края Елена Лалетина. Материал был заявлен в номинации «Герои современности» и назывался «Рак отступит». 

Девушка написала о реаниматологе Березовской районной больницы Ростиславе Степанчуке. Молодой человек ежедневно спасает жизни людей, однако не все знают, что в 15 лет будущий врач сам столкнулся с раком. Он не сдался болезни, решил с ней бороться и победил. 

Конкурс «Хорошие новости России» стартовал в День России 12 июня. Таким образом ФАН решило поддержать журналистов, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости в России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #конкурс #фан

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