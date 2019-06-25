Валентин Гафт рассказал о грандиозном таланте Аллы Покровской
Народная артистка РСФСР, преподаватель МХТ имени Чехова, режиссер Алла Покровская, скончавшаяся во вторник в возрасте 81 года, была одним из лучших представителей того великолепного поколения актеров, которых становится все меньше.
Об этом в интервью телеканалу «360» заявил актер Валентин Гафт, который тяжело переживает утрату коллеги. По словам Гафта, Алла Покровская была учителем грандиозного таланта, прекрасной актрисой и изумительным человеком. Их связывали очень теплые взаимоотношения и сейчас актер чувствует, как «оторвали, что-то такое любимое, живое и необходимое».
«Все лучшие качества, которые можно беречь в себе как в артисте, были в этом человеке. Потерю ее ни с чем нельзя сравнить и выразить, - сказал Гафт, добавив при этом: - Я в себя прийти не могу, после того как узнал эту страшную, печальную новость».
По словам сына Аллы Покровской актера Михаила Ефремова, она скончалась от сепсиса, начавшегося в условиях невозможности сделать переливание крови.
«Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость – болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала», - рассказал сын актрисы журналистам.