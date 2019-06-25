Валентин Гафт рассказал о грандиозном таланте Аллы Покровской 

Народная артистка РСФСР, преподаватель МХТ имени Чехова, режиссер Алла Покровская, скончавшаяся во вторник в возрасте 81 года, была одним из лучших представителей того великолепного поколения актеров, которых становится все меньше.

Об этом в интервью телеканалу «360» заявил актер Валентин Гафт, который тяжело переживает утрату коллеги. По словам Гафта, Алла Покровская была учителем грандиозного таланта, прекрасной актрисой и изумительным человеком. Их связывали очень теплые взаимоотношения и сейчас актер чувствует, как «оторвали, что-то такое любимое, живое и необходимое».

«Все лучшие качества, которые можно беречь в себе как в артисте, были в этом человеке. Потерю ее ни с чем нельзя сравнить и выразить, - сказал Гафт, добавив при этом: - Я в себя прийти не могу, после того как узнал эту страшную, печальную новость».

По словам сына Аллы Покровской актера Михаила Ефремова, она скончалась от сепсиса, начавшегося в условиях невозможности сделать переливание крови.