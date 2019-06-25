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19:04   25 Июня 2019
Россия

Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе поездки по Василеостровскому району города встретился и пообщался с местными жителями.

Как сообщает информагентство «Невские Новости» в ходе встречи главы города с жителями Василеостровского района одна из женщин выступила с предложением установить в разных точках города смотровые площадки с биноклями.

«Я гуляла в выходные с семьей по набережной Лейтенанта Шмидта и увидела, что установлены стационарные бинокли, и это отличная идея», - рассказала петербурженка, добавив, что было бы хорошо оборудовать подобные обзорные точки в других районах Северной столицы.

Беглов в ответ поблагодарил женщину за предложение и добавил, что всегда поддерживает конструктивные обращения горожан.

Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

По его словам, всего в рамках программы «Родной город» правительство получило более 400 различных заявок, которые по поручению главы региона, будут рассматривать профильные ведомства.

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Автор: Александр Люблинский
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