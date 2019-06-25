Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

 Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ

Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ
Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

 Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна
Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

 Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

 Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ

Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ
Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

 Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна
Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

 Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума
18:36   25 Июня 2019
Весь мир

Российская делегация не желала выхода Украины из ПАСЕ

Российская делегация не желала выхода Украины из ПАСЕ

Член делегации РФ при Совете Европы и сенатор Сергей Калашников огорчен решением Киева отозвать посла из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Очень плохо, что Украина отзывает посла. Мы считаем, что диалог нужно вести со всеми, в том числе и с Украиной. Украина нарушает основной принцип демократии, а именно ведение диалога. Все готовы разговаривать. Никто не желает, чтобы кто-то уходил», —  сказал «Политике Сегодня» Калашников.

Украинский МИД отозвал посла для консультаций после возвращения России права голоса. На своей странице в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин написал, что Совет Европы потерял доверие в глазах Киева. Украинские депутаты покинули зал заседания ПАСЕ с криками «убийцы».

Сенатор Калашников смотрит в будущее с оптимизмом и надеется, что Украина в скором времени вернется открытой к диалогу с Россией и странами Европы.

«Жизнь меняет многое: Украина должна вернуться в ПАСЕ», — думает сенатор.

Спустя пять лет российская делегация вернулась к работе в ассамблее Совета Европы. Резолюцию о восстановлении страны в правах принимали в течение девяти часов. Из 190 депутатов 118 были «за» восстановление у России права голоса, 62 —«против», 10 воздержались от ответа. Россия оставила за собой право покинуть Ассамблею в случае ограничения в каких-либо правах.

Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой не ответил на звонок "Политики Сегодня».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #украина #пасе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...