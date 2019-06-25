Российская делегация не желала выхода Украины из ПАСЕ

Член делегации РФ при Совете Европы и сенатор Сергей Калашников огорчен решением Киева отозвать посла из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Очень плохо, что Украина отзывает посла. Мы считаем, что диалог нужно вести со всеми, в том числе и с Украиной. Украина нарушает основной принцип демократии, а именно ведение диалога. Все готовы разговаривать. Никто не желает, чтобы кто-то уходил», — сказал «Политике Сегодня» Калашников.

Украинский МИД отозвал посла для консультаций после возвращения России права голоса. На своей странице в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин написал, что Совет Европы потерял доверие в глазах Киева. Украинские депутаты покинули зал заседания ПАСЕ с криками «убийцы».

Сенатор Калашников смотрит в будущее с оптимизмом и надеется, что Украина в скором времени вернется открытой к диалогу с Россией и странами Европы.

«Жизнь меняет многое: Украина должна вернуться в ПАСЕ», — думает сенатор.

Спустя пять лет российская делегация вернулась к работе в ассамблее Совета Европы. Резолюцию о восстановлении страны в правах принимали в течение девяти часов. Из 190 депутатов 118 были «за» восстановление у России права голоса, 62 —«против», 10 воздержались от ответа. Россия оставила за собой право покинуть Ассамблею в случае ограничения в каких-либо правах.

Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой не ответил на звонок "Политики Сегодня».