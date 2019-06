Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана, позволяя себе выступать с «безграмотными и оскорбительными» словами в адрес американской стороны, не осознает реального положения вещей.

Об этом президент США написал во вторник в своем микроблоге Twitter.

При этом Трамп отметил, что на любую атаку со стороны Ирана по какой-либо американской цели последует ответ «огромной и превосходящей силы» США. По его словам, ответ американской стороны может быть настолько мощным, что будет означать полное уничтожение противника.

Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone..