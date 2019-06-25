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18:39   25 Июня 2019
Весь мир

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана, позволяя себе выступать с «безграмотными и оскорбительными» словами в адрес американской стороны, не осознает реального положения вещей.

Об этом президент США написал во вторник в своем микроблоге Twitter.

«В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей», - написал он в частности.

При этом Трамп отметил, что на любую атаку со стороны Ирана по какой-либо американской цели последует ответ «огромной и превосходящей силы» США. По его словам, ответ  американской стороны может быть настолько мощным, что будет означать полное уничтожение противника.

 

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #трамп #ответ #уничтожение #агрессия

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