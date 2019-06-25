Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Курс грузинской валюты лари упал до исторического минимума — 2,8333 лари за доллар. За день стоимость доллара выросла примерно на 1,4%, сообщают 25 июня «Известия».

По информации «РБК», коммерческие банки в обменных пунктах продают доллар еще дороже. Например, TBC Bank продает единицу американской валюты за 2,875 лари, а Банк Грузии — за 2,871 лари.

По мнению издания, это связано с запретом на авиасообщение между РФ и Грузией, обозначенного в указе президента РФ Владимира Путина.

Экономика Грузии в случае полного запрета на авиасообщение с РФ может потерять 750 миллионов долларов, считает основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

В свою очередь, министр экономики республики Натия Турнава считает, что падение курса лари — временное явление, которое не связано с запретом РФ на авиассообщение. Она подчеркнула, что работа с преодолением кризиса уже ведется.

Ранее в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Ряд политических партий Грузии возмутились, что кресло спикера грузинского парламента занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Позже оппозиция вместе с многотысячной толпой начала штурмовать здание парламента.