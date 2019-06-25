Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

 Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ

Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ
Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

 Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна
Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

 Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

Беглов одобрил предложение петербуржцев установить бинокли на смотровых площадках

 Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ

Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ
Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

 Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна
Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку на США

 Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума
18:39   25 Июня 2019
Весь мир

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Курс грузинской валюты лари упал до исторического минимума — 2,8333 лари за доллар. За день стоимость доллара выросла примерно на 1,4%, сообщают 25 июня «Известия».

По информации «РБК», коммерческие банки в обменных пунктах продают доллар еще дороже. Например, TBC Bank продает единицу американской валюты за 2,875 лари, а Банк Грузии — за 2,871 лари. 

По мнению издания, это связано с запретом на авиасообщение между РФ и Грузией, обозначенного в указе президента РФ Владимира Путина. 

Экономика Грузии в случае полного запрета на авиасообщение с РФ может потерять 750 миллионов долларов, считает основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. 

В свою очередь, министр экономики республики Натия Турнава считает, что падение курса лари — временное явление, которое не связано с запретом РФ на авиассообщение. Она подчеркнула, что работа с преодолением кризиса уже ведется. 

Ранее в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Ряд политических партий Грузии возмутились, что кресло спикера грузинского парламента занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Позже оппозиция вместе с многотысячной толпой начала штурмовать здание парламента. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #грузия #общество #курс #лари

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...