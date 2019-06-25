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18:24   25 Июня 2019
Россия

Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ

Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин прокомментировал ситуацию в ПАСЕ, в среду проголосовавшую за возвращение РФ в ассамблею и восстановление полномочий ее представителей. Эксперт, слова которого приводит «Царьград», полагает, что принятая резолюция, вернувшая российскую делегацию, позволяет лишить права лишать голоса и полномочий впредь.

Делегаты от Украины, активно выступавшие против членства России в ПАСЕ, остались в одиночестве. Платошкин подчеркнул, что еще с осени прошлого года было ясно что РФ вот-вот вернется в ассамблею. При этом, добавил эксперт, украинские представители несколько раз оттягивали этот момент.

«У них ничего не вышло. И сейчас резолюция, принятая в ПАСЕ, не просто даже приглашает Россию, а фактически на будущее запрещает лишать любую иностранную делегацию права голоса», —  добавил он.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #пасе

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