Эксперт рассказал, как Украина оттягивала возвращение РФ в ПАСЕ

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин прокомментировал ситуацию в ПАСЕ, в среду проголосовавшую за возвращение РФ в ассамблею и восстановление полномочий ее представителей. Эксперт, слова которого приводит «Царьград», полагает, что принятая резолюция, вернувшая российскую делегацию, позволяет лишить права лишать голоса и полномочий впредь.

Делегаты от Украины, активно выступавшие против членства России в ПАСЕ, остались в одиночестве. Платошкин подчеркнул, что еще с осени прошлого года было ясно что РФ вот-вот вернется в ассамблею. При этом, добавил эксперт, украинские представители несколько раз оттягивали этот момент.