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18:17   25 Июня 2019
Весь мир

Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президенты России и Украины Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие контакты на высшем уровне, а также двустороннее сотрудничество.

О переговорах дух лидеров во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне», - рассказали в Кремле.

В то же время в Минске сообщили, что Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить закрытие II Европейских игр, проходящих в столице Белоруссии, и российский лидер это приглашение принял.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #белоруссия #лукашенко

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