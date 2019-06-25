Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президенты России и Украины Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие контакты на высшем уровне, а также двустороннее сотрудничество.

О переговорах дух лидеров во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне», - рассказали в Кремле.

В то же время в Минске сообщили, что Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить закрытие II Европейских игр, проходящих в столице Белоруссии, и российский лидер это приглашение принял.