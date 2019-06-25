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18:09   25 Июня 2019
Россия

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель военного

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель военного

ВКС РФ нанесли авиаудар по ключевому опорному пункту боевиков «Джейш Аль-Изза» в окрестностях Аль-Латамина. В результате удалось ликвидировать 11 исламистов, причастных к гибели российского военного.

Об этом 25 июня сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Telegram-канал военного корреспондента Олега Блохина. 

По информации агентства, многие из тех, кто погибли от авиаудара, были высокопоставленными главарями бандформирования. Гибель значительной части террористической группы, а также тяжелое состояние главаря подтверждают сами члены «Джейш Аль-Иззы» в соцсетях.

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель военного

По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, после гибели командного состава группировки боевики начнут бороться за посты главарей в «Джейш Аль-Иззе», что приведет к разобщению внутри банды. 

Он подчеркнул, что операция ВКС РФ прошла успешно, ведь пострадавшая от авиаудара группировка контролирует важные районы в Идлибской зоне. 

«Ликвидация ее руководства вполне скоро может спровоцировать потерю там единства и четкой иерархии внутреннего управления, что облегчит наступление Сирийской арабской армии (САА) и освобождение региона», — считает эксперт.

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Правительственные силы со стороны действующего президента Башара Асада воюют с оппозицией и исламистскими группировками, поддерживаемыми США и европейскими странами. РФ, в свою очередь, помогает правительству Асада. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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