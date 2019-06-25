Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Первая зарплата украинского президента Владимира Зеленского составила 12 тысяч 797 гривен, то есть примерно 485 долларов по текущему курсу.

Об этом, отвечая на вопрос издания «Фактор» сообщила администрация президента Украины:

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что из зарплаты главы государства были удержаны обязательные налоги и сборы в размере 2,4 тысяч гривен – примерно 94 доллара.

Владимир Зеленский выиграл президентские выборы на Украине 21 апреля текущего года. Его инаугурация прошла 20 мая. Ранее команда нового главы государства опубликовала список достижений Зеленского на этом посту. В документе, в частности, говорится, что президент Украины за минувший месяц убедил партнеров с Запада в неизменности курса Киева на евроинтеграцию.