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17:27   25 Июня 2019
Россия

Детские пособия для малоимущих семей поднимут до 10 тысяч рублей

Детские пособия для малоимущих семей поднимут до 10 тысяч рублей

Пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания о достижении национальных целей развития в сфере демографии. Сроки повышения глава правительства не уточнил.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет»,— заявил Медведев.

При этом, добавил он, критерии нуждаемости семей планируется пересмотреть в пользу граждан — с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на одного человека. Также правительство намерено увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячные выплаты в качестве поддержки на первого и второго ребенка.

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Автор: Алла Ларионова
#медведев #правительство #пособия

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