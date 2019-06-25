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17:40   25 Июня 2019
Россия

Госдума разрешит показывать нацистскую символику в учебных целях

Госдума разрешит показывать нацистскую символику в учебных целях

Госдума планирует разрешить показывать нацистскую символику в учебно-просветительских целях, а также в произведениях искусства при условии отсутствия пропаганды или оправдания идеологии. 

Во вторник соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты. Об этом 25 июня сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

В законе уточняется, что нельзя оправдывать и пропагандировать нацизм. Негативное отношение по отношению к идеологии должно оставаться также ключевым фактором. 

По мнению авторов инициативы, под действие закона могут попасть учебные и научные пособия, фильмы, фотографии, которые допускают изображение нацистской символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне.

Авторы закона предложили отменить административную ответственность в случае, когда показ символики используется людьми в учебных целях. 

Действующее законодательство устанавливает запрет на использование нацисткой символики на территории РФ как «оскорбляющей многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #закон #госудма #политика #общество #нацистская символика

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