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17:08   25 Июня 2019
Россия

Пострадавший от серийных отравлений в Москве рассказал, почему выпил напиток

Пострадавший от серийных отравлений в Москве рассказал, почему выпил напиток

Еще один человек, выпивший газировку с неизвестным веществом, рассказал «360», что принял серийного отравителя за «знакомого знакомых». По словам Ярослава, он в компании друзей проводил время на Чистопрудном бульваре, когда в их компании неожиданно появился некий Мурат.

«Из компании два человека ушли на какое-то продолжительное количество времени. Я отошел один, а потом встречаю их, и уже в их компании этот Мурат», — заявил журналистам молодой человек, отметив, что незнакомец в ходе беседы предложил им газировку.

Ни у кого не возникло никаких опасений. Однако после угощения Ярослав оказался в коме.

Как потом ему рассказали очевидцы, преступник начал собирать вещи потерявших сознание людей в их же сумки, объясняя это тем, что не хочет, чтобы их вещи кто-то украл.

«Но ему не поверили, скрутили его и дождались полиции», — заметил Ярослав.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #происшествия #отравления

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