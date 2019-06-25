Пострадавший от серийных отравлений в Москве рассказал, почему выпил напиток

Еще один человек, выпивший газировку с неизвестным веществом, рассказал «360», что принял серийного отравителя за «знакомого знакомых». По словам Ярослава, он в компании друзей проводил время на Чистопрудном бульваре, когда в их компании неожиданно появился некий Мурат.

«Из компании два человека ушли на какое-то продолжительное количество времени. Я отошел один, а потом встречаю их, и уже в их компании этот Мурат», — заявил журналистам молодой человек, отметив, что незнакомец в ходе беседы предложил им газировку.

Ни у кого не возникло никаких опасений. Однако после угощения Ярослав оказался в коме.

Как потом ему рассказали очевидцы, преступник начал собирать вещи потерявших сознание людей в их же сумки, объясняя это тем, что не хочет, чтобы их вещи кто-то украл.