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17:03   25 Июня 2019
Россия

Новый десантно-штурмовой полк сформируют в Крыму

Новый десантно-штурмовой полк сформируют в Крыму

Новый десантно-штурмовой полк создадут в Крыму. Он будет входить в структуру 7-й десантно-штурмовой дивизии, став третьим таким полком в ее составе. 

Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, бывшего главнокомандующего ВДВ Владимира Шаманова

По его словам, на сегодняшний день в Крыму дислоцируется отдельный десантно-штурмовой батальнон 7-й десантно-штурмовой дивизии. 

«На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии», — заявил он на форуме «Армия-2019». 

В составе дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии имеется два десантно-штурмовых полка, уточняет агентство. 

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области с 25 по 30 июня проходит форум «Армия-2019». Известно, что выставочные мероприятия пройдут и в других городах РФ. В форуме примут участие более полутора тысяч предприятия и организаций.

Ранее сообщалось, что Россия покажет на форуме новый боевой корабль. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #десант #армия-2019

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