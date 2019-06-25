Новый десантно-штурмовой полк сформируют в Крыму

Новый десантно-штурмовой полк создадут в Крыму. Он будет входить в структуру 7-й десантно-штурмовой дивизии, став третьим таким полком в ее составе.

Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, бывшего главнокомандующего ВДВ Владимира Шаманова

По его словам, на сегодняшний день в Крыму дислоцируется отдельный десантно-штурмовой батальнон 7-й десантно-штурмовой дивизии.

«На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии», — заявил он на форуме «Армия-2019».

В составе дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии имеется два десантно-штурмовых полка, уточняет агентство.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области с 25 по 30 июня проходит форум «Армия-2019». Известно, что выставочные мероприятия пройдут и в других городах РФ. В форуме примут участие более полутора тысяч предприятия и организаций.

Ранее сообщалось, что Россия покажет на форуме новый боевой корабль.