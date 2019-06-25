Бастрыкин предложил помочь детям-сиротам выучиться на следователя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил во вторник, что необходимо уделить пристальное внимание развитию и образованию детей-сирот, предложив принять их на обучение в следственные вузы.

Об этом во вторник сообщает агентство «Интерфакс», приводя слова официального представителя СКР Светланы Петренко.

«Александр Бастрыкин дал указание руководителям следственных управлений СК предоставить списки кандидатов из числа детей-сирот для поступления в образовательные учреждения СК», - сказала Петренко.

По мнению Бастрыкина, из этих ребят могут вырасти достойные кадры для работы в российской правоохранительной системе, необходимо лишь внимательнее отнестись к их развитию и образованию.

При этом глава ведомства добавил, что даже, если кто-то из сирот имеет проблемы со здоровьем, это не значит, что тон не может стать учащимся кадетского корпуса и корпуса СК. Такие дети, по слова Бастрыкина, под чутким руководством следователей смогут своевременно получать медицинскую помощь. Поэтому необходимо увеличивать число учащихся-сирот.

В селекторном совещании, на котором во вторник обсуждалась эта тема, добавила Светлана Петренко, участие приняла уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.