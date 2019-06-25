Туристический поток в Крым вырос на 76% за пять лет

Динамика туристического потока в Крым за последние пять лет выросла на 76%. Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Во вторник Черняк выступал на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму на круизном лайнере «Князь Владимир».

«Суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения полуострова в состав России вырос на 76%», — заявил он.

Он подчеркнул, что в 2018 году в Крым приехало рекордное количество туристов в постсоветский период.

«В прошлом году республику посетило 6,8 миллионов туристов. География самая широкая, несмотря на все санкции, запреты и страшилки», — указал Черняк.

По его мнению, что в текущем году должен быть побит прошлогодний рекорд.

Ранее сервис Biletix назвал Крым самым популярным местом для детского отдыха.